1 тысяча маврикийских рупий в руандийские франки
Сконвертируйте MUR в RWF по реальному обменному курсу
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|1 MUR в RWF
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|28,2035
|28,4008
|Низкий
|26,7158
|26,7158
|В среднем
|27,4703
|27,6120
|Изменить
|2.88%
|3.56%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MUR к RWF
За последние 30 дней максимальный курс MUR к RWF составил 28,2035, а минимальный — 26,7158. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 27,4703. Изменение курса MUR к RWF в процентном соотношении составило 2.88.
За последние 90 дней максимальный курс MUR к RWF составил 28,4008, а минимальный — 26,7158. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 27,6120. Изменение курса MUR к RWF в процентном соотношении составило 3.56.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в руандийские франки
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и RWF из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в RWF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Маврикийская рупия / Руандийский франк
|1 MUR
|28,14430 RWF
|5 MUR
|140,72150 RWF
|10 MUR
|281,44300 RWF
|20 MUR
|562,88600 RWF
|50 MUR
|1 407,21500 RWF
|100 MUR
|2 814,43000 RWF
|250 MUR
|7 036,07500 RWF
|500 MUR
|14 072,15000 RWF
|1000 MUR
|28 144,30000 RWF
|2000 MUR
|56 288,60000 RWF
|5000 MUR
|140 721,50000 RWF
|10000 MUR
|281 443,00000 RWF