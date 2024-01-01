1 тысяча маврикийских рупий в польские злотые

Сконвертируйте MUR в PLN по реальному обменному курсу

1 000 mur
84,29 pln

₨1,000 MUR = zł0,08429 PLN

Среднерыночный курс в 20:58
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1 MUR в PLNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,08600,0871
Низкий0,07970,0797
В среднем0,08320,0844
Изменить-0.21%-1.15%
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Соотношение 1 MUR к PLN

За последние 30 дней максимальный курс MUR к PLN составил 0,0860, а минимальный — 0,0797. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0832. Изменение курса MUR к PLN в процентном соотношении составило -0.21.

За последние 90 дней максимальный курс MUR к PLN составил 0,0871, а минимальный — 0,0797. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0844. Изменение курса MUR к PLN в процентном соотношении составило -1.15.

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Популярные валюты

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10,7740,9191,49618,2791,3731,34583,723
1 GBP1,29111,1871,93223,6051,7731,737108,116
1 EUR1,0880,84311,62819,8931,4941,46491,116
1 AUD0,6690,5180,614112,220,9180,89955,969

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Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в польские злотые

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и PLN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в PLN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для маврикийских рупий

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Маврикийская рупия / Польский злотый
1 MUR0,08429 PLN
5 MUR0,42145 PLN
10 MUR0,84289 PLN
20 MUR1,68579 PLN
50 MUR4,21447 PLN
100 MUR8,42894 PLN
250 MUR21,07235 PLN
500 MUR42,14470 PLN
1000 MUR84,28940 PLN
2000 MUR168,57880 PLN
5000 MUR421,44700 PLN
10000 MUR842,89400 PLN
Обменные курсы Польский злотый / Маврикийская рупия
1 PLN11,86390 MUR
5 PLN59,31950 MUR
10 PLN118,63900 MUR
20 PLN237,27800 MUR
50 PLN593,19500 MUR
100 PLN1 186,39000 MUR
250 PLN2 965,97500 MUR
500 PLN5 931,95000 MUR
1000 PLN11 863,90000 MUR
2000 PLN23 727,80000 MUR
5000 PLN59 319,50000 MUR
10000 PLN118 639,00000 MUR