100 маврикийских рупий в польские злотые
Сконвертируйте MUR в PLN по реальному обменному курсу
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|1 MUR в PLN
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0860
|0,0871
|Низкий
|0,0797
|0,0797
|В среднем
|0,0832
|0,0844
|Изменить
|-0.21%
|-1.15%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MUR к PLN
За последние 30 дней максимальный курс MUR к PLN составил 0,0860, а минимальный — 0,0797. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0832. Изменение курса MUR к PLN в процентном соотношении составило -0.21.
За последние 90 дней максимальный курс MUR к PLN составил 0,0871, а минимальный — 0,0797. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0844. Изменение курса MUR к PLN в процентном соотношении составило -1.15.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в польские злотые
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и PLN из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в PLN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
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- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Польский злотый / Маврикийская рупия
|1 PLN
|11,86390 MUR
|5 PLN
|59,31950 MUR
|10 PLN
|118,63900 MUR
|20 PLN
|237,27800 MUR
|50 PLN
|593,19500 MUR
|100 PLN
|1 186,39000 MUR
|250 PLN
|2 965,97500 MUR
|500 PLN
|5 931,95000 MUR
|1000 PLN
|11 863,90000 MUR
|2000 PLN
|23 727,80000 MUR
|5000 PLN
|59 319,50000 MUR
|10000 PLN
|118 639,00000 MUR