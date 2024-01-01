100 маврикийских рупий в новозеландские доллары
Сконвертируйте MUR в NZD по реальному обменному курсу
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|1 MUR в NZD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0356
|0,0364
|Низкий
|0,0334
|0,0334
|В среднем
|0,0343
|0,0349
|Изменить
|4.33%
|-0.39%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MUR к NZD
За последние 30 дней максимальный курс MUR к NZD составил 0,0356, а минимальный — 0,0334. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0343. Изменение курса MUR к NZD в процентном соотношении составило 4.33.
За последние 90 дней максимальный курс MUR к NZD составил 0,0364, а минимальный — 0,0334. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0349. Изменение курса MUR к NZD в процентном соотношении составило -0.39.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в новозеландские доллары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и NZD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в NZD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Новозеландский доллар / Маврикийская рупия
|1 NZD
|28,08070 MUR
|5 NZD
|140,40350 MUR
|10 NZD
|280,80700 MUR
|20 NZD
|561,61400 MUR
|50 NZD
|1 404,03500 MUR
|100 NZD
|2 808,07000 MUR
|250 NZD
|7 020,17500 MUR
|500 NZD
|14 040,35000 MUR
|1000 NZD
|28 080,70000 MUR
|2000 NZD
|56 161,40000 MUR
|5000 NZD
|140 403,50000 MUR
|10000 NZD
|280 807,00000 MUR