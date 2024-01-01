10 маврикийских рупий в новозеландские доллары

Сконвертируйте MUR в NZD по реальному обменному курсу

10 mur
0,36 nzd

₨1,000 MUR = $0,03561 NZD

Среднерыночный курс в 20:58
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1 MUR в NZDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,03560,0364
Низкий0,03340,0334
В среднем0,03430,0349
Изменить4.33%-0.39%
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Соотношение 1 MUR к NZD

За последние 30 дней максимальный курс MUR к NZD составил 0,0356, а минимальный — 0,0334. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0343. Изменение курса MUR к NZD в процентном соотношении составило 4.33.

За последние 90 дней максимальный курс MUR к NZD составил 0,0364, а минимальный — 0,0334. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0349. Изменение курса MUR к NZD в процентном соотношении составило -0.39.

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Популярные валюты

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10,7740,9191,49618,2791,3731,34583,723
1 GBP1,29111,1871,93223,6051,7731,737108,116
1 EUR1,0880,84311,62819,8931,4941,46491,116
1 AUD0,6690,5180,614112,220,9180,89955,969

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Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в новозеландские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и NZD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в NZD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для маврикийских рупий

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Маврикийская рупия / Новозеландский доллар
1 MUR0,03561 NZD
5 MUR0,17806 NZD
10 MUR0,35612 NZD
20 MUR0,71223 NZD
50 MUR1,78059 NZD
100 MUR3,56117 NZD
250 MUR8,90293 NZD
500 MUR17,80585 NZD
1000 MUR35,61170 NZD
2000 MUR71,22340 NZD
5000 MUR178,05850 NZD
10000 MUR356,11700 NZD
Обменные курсы Новозеландский доллар / Маврикийская рупия
1 NZD28,08070 MUR
5 NZD140,40350 MUR
10 NZD280,80700 MUR
20 NZD561,61400 MUR
50 NZD1 404,03500 MUR
100 NZD2 808,07000 MUR
250 NZD7 020,17500 MUR
500 NZD14 040,35000 MUR
1000 NZD28 080,70000 MUR
2000 NZD56 161,40000 MUR
5000 NZD140 403,50000 MUR
10000 NZD280 807,00000 MUR