История обменного курса маврикийская рупия–новозеландские доллары

Обменный курс маврикийская рупия/новозеландские доллары сейчас составляет 0,036, отражая изменение в размере 0.004% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость маврикийская рупия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 6.656% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс маврикийская рупия/новозеландские доллары колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 0,036, и минимумом, равным 0,033, на 13-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 5.023% увеличение стоимости.