10 тысяч маврикийских рупий в исландские кроны

Сконвертируйте MUR в ISK по реальному обменному курсу

10 000 mur
29 435,80 isk

₨1,000 MUR = kr2,944 ISK

Среднерыночный курс в 20:58
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1 MUR в ISKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий2,96823,0219
Низкий2,79642,7964
В среднем2,89282,9393
Изменить1.14%-1.16%
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Соотношение 1 MUR к ISK

За последние 30 дней максимальный курс MUR к ISK составил 2,9682, а минимальный — 2,7964. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,8928. Изменение курса MUR к ISK в процентном соотношении составило 1.14.

За последние 90 дней максимальный курс MUR к ISK составил 3,0219, а минимальный — 2,7964. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2,9393. Изменение курса MUR к ISK в процентном соотношении составило -1.16.

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Популярные валюты

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10,7740,9191,49618,2791,3731,34583,723
1 GBP1,29111,1871,93223,6051,7731,737108,116
1 EUR1,0880,84311,62819,8931,4941,46491,116
1 AUD0,6690,5180,614112,220,9180,89955,969

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Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в исландские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и ISK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в ISK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для маврикийских рупий

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Маврикийская рупия / Исландская крона
1 MUR2,94358 ISK
5 MUR14,71790 ISK
10 MUR29,43580 ISK
20 MUR58,87160 ISK
50 MUR147,17900 ISK
100 MUR294,35800 ISK
250 MUR735,89500 ISK
500 MUR1 471,79000 ISK
1000 MUR2 943,58000 ISK
2000 MUR5 887,16000 ISK
5000 MUR14 717,90000 ISK
10000 MUR29 435,80000 ISK
Обменные курсы Исландская крона / Маврикийская рупия
1 ISK0,33972 MUR
5 ISK1,69861 MUR
10 ISK3,39722 MUR
20 ISK6,79444 MUR
50 ISK16,98610 MUR
100 ISK33,97220 MUR
250 ISK84,93050 MUR
500 ISK169,86100 MUR
1000 ISK339,72200 MUR
2000 ISK679,44400 MUR
5000 ISK1 698,61000 MUR
10000 ISK3 397,22000 MUR