1 тысяча маврикийских рупий в бутанские нгултрумы

Сконвертируйте MUR в BTN по реальному обменному курсу

1 000 mur
1 792 btn

₨1,000 MUR = Nu.1,792 BTN

Среднерыночный курс в 20:58
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1 MUR в BTNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,79561,8182
Низкий1,69711,6971
В среднем1,74851,7676
Изменить2.57%1.88%
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Соотношение 1 MUR к BTN

За последние 30 дней максимальный курс MUR к BTN составил 1,7956, а минимальный — 1,6971. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,7485. Изменение курса MUR к BTN в процентном соотношении составило 2.57.

За последние 90 дней максимальный курс MUR к BTN составил 1,8182, а минимальный — 1,6971. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,7676. Изменение курса MUR к BTN в процентном соотношении составило 1.88.

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Популярные валюты

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10,7740,9191,49618,2791,3731,34583,723
1 GBP1,29111,1871,93223,6051,7731,737108,116
1 EUR1,0880,84311,62819,8931,4941,46491,116
1 AUD0,6690,5180,614112,220,9180,89955,969

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Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в бутанские нгултрумы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и BTN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в BTN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для маврикийских рупий

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Маврикийская рупия / Бутанский нгултрум
1 MUR1,79200 BTN
5 MUR8,96000 BTN
10 MUR17,92000 BTN
20 MUR35,84000 BTN
50 MUR89,60000 BTN
100 MUR179,20000 BTN
250 MUR448,00000 BTN
500 MUR896,00000 BTN
1000 MUR1 792,00000 BTN
2000 MUR3 584,00000 BTN
5000 MUR8 960,00000 BTN
10000 MUR17 920,00000 BTN
Обменные курсы Бутанский нгултрум / Маврикийская рупия
1 BTN0,55804 MUR
5 BTN2,79018 MUR
10 BTN5,58036 MUR
20 BTN11,16072 MUR
50 BTN27,90180 MUR
100 BTN55,80360 MUR
250 BTN139,50900 MUR
500 BTN279,01800 MUR
1000 BTN558,03600 MUR
2000 BTN1 116,07200 MUR
5000 BTN2 790,18000 MUR
10000 BTN5 580,36000 MUR