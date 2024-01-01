20 бутанских нгултрумов в маврикийские рупии

Сконвертируйте BTN в MUR по реальному обменному курсу

20 btn
11,13 mur

Nu.1,000 BTN = ₨0,5567 MUR

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1 BTN в MURПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,58920,5892
Низкий0,55670,5500
В среднем0,57230,5660
Изменить-1.18%-2.10%
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Соотношение 1 BTN к MUR

За последние 30 дней максимальный курс BTN к MUR составил 0,5892, а минимальный — 0,5567. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,5723. Изменение курса BTN к MUR в процентном соотношении составило -1.18.

За последние 90 дней максимальный курс BTN к MUR составил 0,5892, а минимальный — 0,5500. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,5660. Изменение курса BTN к MUR в процентном соотношении составило -2.10.

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Популярные валюты

 USDCADZAREURGBPSGDNZDAUD
1 USD11,37118,2670,9180,7721,3441,6561,492
1 CAD0,73113,3260,670,5640,981,2081,089
1 ZAR0,0550,07510,050,0420,0740,0910,082
1 EUR1,091,49319,90210,8421,4641,8041,626

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

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Как произвести расчет конвертации из бутанских нгултрумов в маврикийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BTN из выпадающего списка для исходной валюты и MUR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BTN в MUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для бутанских нгултрумов

BTN в USD

BTN в CAD

BTN в ZAR

BTN в EUR

BTN в GBP

BTN в SGD

BTN в NZD

BTN в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Бутанский нгултрум / Маврикийская рупия
1 BTN0,55674 MUR
5 BTN2,78370 MUR
10 BTN5,56740 MUR
20 BTN11,13480 MUR
50 BTN27,83700 MUR
100 BTN55,67400 MUR
250 BTN139,18500 MUR
500 BTN278,37000 MUR
1000 BTN556,74000 MUR
2000 BTN1 113,48000 MUR
5000 BTN2 783,70000 MUR
10000 BTN5 567,40000 MUR
Обменные курсы Маврикийская рупия / Бутанский нгултрум
1 MUR1,79617 BTN
5 MUR8,98085 BTN
10 MUR17,96170 BTN
20 MUR35,92340 BTN
50 MUR89,80850 BTN
100 MUR179,61700 BTN
250 MUR449,04250 BTN
500 MUR898,08500 BTN
1000 MUR1 796,17000 BTN
2000 MUR3 592,34000 BTN
5000 MUR8 980,85000 BTN
10000 MUR17 961,70000 BTN