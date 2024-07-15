История обменного курса бутанский нгултрум–маврикийские рупии

Обменный курс бутанский нгултрум/маврикийские рупии сейчас составляет 0,557, отражая изменение в размере -0.093% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бутанский нгултрум оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -5.001% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бутанский нгултрум/маврикийские рупии колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 0,587, и минимумом, равным 0,556, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -4.800% уменьшение стоимости.