История обменного курса маврикийская рупия–бутанские нгултрумы

Обменный курс маврикийская рупия/бутанские нгултрумы сейчас составляет 1,792, отражая изменение в размере -0.232% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость маврикийская рупия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 5.034% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс маврикийская рупия/бутанские нгултрумы колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 1,799, и минимумом, равным 1,704, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 5.042% увеличение стоимости.