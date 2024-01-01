1 тысяча марокканских дирхамов в болгарские левы

Сконвертируйте MAD в BGN по реальному обменному курсу

1000 mad
180.66 bgn

1.00000 MAD = 0.18066 BGN

Среднерыночный курс в 22:24
Отслеживайте обменный курс
Wise

Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

Loading

Популярные валюты

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1610.7960.7978620.931151.35381.542381.347619.0785
1 XOF0.0016372110.001306270.001524470.002216450.002525190.00220630.0312355
1 GBP1.25335765.54111.166961.696791.933141.6890123.912
1 EUR1.07395655.9640.85692511.453911.656441.4472620.4894

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из марокканских дирхамов в болгарские левы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MAD из выпадающего списка для исходной валюты и BGN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MAD в BGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для марокканских дирхамов

MAD в USD

MAD в XOF

MAD в GBP

MAD в EUR

MAD в CAD

MAD в AUD

MAD в SGD

MAD в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Марокканский дирхам / Болгарский Лев
1 MAD0.18066 BGN
5 MAD0.90332 BGN
10 MAD1.80665 BGN
20 MAD3.61330 BGN
50 MAD9.03325 BGN
100 MAD18.06650 BGN
250 MAD45.16625 BGN
500 MAD90.33250 BGN
1000 MAD180.66500 BGN
2000 MAD361.33000 BGN
5000 MAD903.32500 BGN
10000 MAD1806.65000 BGN
Обменные курсы Болгарский Лев / Марокканский дирхам
1 BGN5.53512 MAD
5 BGN27.67560 MAD
10 BGN55.35120 MAD
20 BGN110.70240 MAD
50 BGN276.75600 MAD
100 BGN553.51200 MAD
250 BGN1383.78000 MAD
500 BGN2767.56000 MAD
1000 BGN5535.12000 MAD
2000 BGN11070.24000 MAD
5000 BGN27675.60000 MAD
10000 BGN55351.20000 MAD