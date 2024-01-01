bin Fas dirheminden Bulgar levasına

Reel döviz kuru ile MAD → BGN çevirin

1.000 mad
182,45 bgn

1,000د.م. MAD = 0,1825лв BGN

12:22 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → BGNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,18360,1840
Düşük0,18190,1804
Ortalama0,18270,1822
Değişim-0.01%0.91%
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1 MAD → BGN istatistikleri

MAD → BGN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1836, en düşük 0,1819 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1827 oldu. MAD → BGN kurundaki değişiklik -0.01 değerindeydi.

MAD → BGN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1840, en düşük 0,1804 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1822 oldu. MAD → BGN kurundaki değişiklik 0.91 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,8080,7810,9271,3821,5271,33818,196
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,281778,57211,1871,771,9571,71323,308
1 EUR1,079655,9770,84211,4911,6481,44419,638

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Bulgar levasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → BGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Bulgar Levası
1 MAD0,18245 BGN
5 MAD0,91226 BGN
10 MAD1,82451 BGN
20 MAD3,64902 BGN
50 MAD9,12255 BGN
100 MAD18,24510 BGN
250 MAD45,61275 BGN
500 MAD91,22550 BGN
1000 MAD182,45100 BGN
2000 MAD364,90200 BGN
5000 MAD912,25500 BGN
10000 MAD1.824,51000 BGN
Çevrim kurları Bulgar Levası / Fas Dirhemi
1 BGN5,48092 MAD
5 BGN27,40460 MAD
10 BGN54,80920 MAD
20 BGN109,61840 MAD
50 BGN274,04600 MAD
100 BGN548,09200 MAD
250 BGN1.370,23000 MAD
500 BGN2.740,46000 MAD
1000 BGN5.480,92000 MAD
2000 BGN10.961,84000 MAD
5000 BGN27.404,60000 MAD
10000 BGN54.809,20000 MAD