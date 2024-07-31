10 bin Bulgar levasından Fas dirhemine

Reel döviz kuru ile BGN → MAD çevirin

10.000 bgn
54.924,70 mad

1,000лв BGN = 5,492د.م. MAD

23:24 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 BGN → MADSon 30 günSon 90 gün
Yüksek5,49815,5447
Düşük5,44725,4337
Ortalama5,47395,4901
Değişim0.34%-0.60%
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1 BGN → MAD istatistikleri

BGN → MAD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 5,4981, en düşük 5,4472 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 5,4739 oldu. BGN → MAD kurundaki değişiklik 0.34 değerindeydi.

BGN → MAD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 5,5447, en düşük 5,4337 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 5,4901 oldu. BGN → MAD kurundaki değişiklik -0.60 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURNZDCADAUDSGDGBPZAR
1 USD10,9241,6791,3811,5271,3360,77818,21
1 EUR1,08211,8181,4941,6531,4470,84219,711
1 NZD0,5960,5510,8220,9090,7960,46310,844
1 CAD0,7240,6691,21611,1060,9680,56313,191

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Bulgar levasından Fas dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → MAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bulgar levası için en iyi döviz çiftleri

BGN → USD

BGN → EUR

BGN → NZD

BGN → CAD

BGN → AUD

BGN → SGD

BGN → GBP

BGN → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bulgar Levası / Fas Dirhemi
1 BGN5,49247 MAD
5 BGN27,46235 MAD
10 BGN54,92470 MAD
20 BGN109,84940 MAD
50 BGN274,62350 MAD
100 BGN549,24700 MAD
250 BGN1.373,11750 MAD
500 BGN2.746,23500 MAD
1000 BGN5.492,47000 MAD
2000 BGN10.984,94000 MAD
5000 BGN27.462,35000 MAD
10000 BGN54.924,70000 MAD
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Bulgar Levası
1 MAD0,18207 BGN
5 MAD0,91034 BGN
10 MAD1,82067 BGN
20 MAD3,64134 BGN
50 MAD9,10335 BGN
100 MAD18,20670 BGN
250 MAD45,51675 BGN
500 MAD91,03350 BGN
1000 MAD182,06700 BGN
2000 MAD364,13400 BGN
5000 MAD910,33500 BGN
10000 MAD1.820,67000 BGN