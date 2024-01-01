50 000 южнокорейских вон в казахстанские тенге

Сконвертируйте KRW в KZT по реальному обменному курсу

₩1,000 KRW = ₸0,3521 KZT

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса KRW к KZT

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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KZT
1 KRW в KZTПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,35890,3670
Низкий0,35020,3501
В среднем0,35410,3582
Изменение-1.91%0.56%
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Соотношение 1 KRW к KZT

За последние 30 дней максимальный курс KRW к KZT составил 0,3589, а минимальный — 0,3502. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,3541. Изменение курса KRW к KZT в процентном соотношении составило -1.91.

За последние 90 дней максимальный курс KRW к KZT составил 0,3670, а минимальный — 0,3501. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,3582. Изменение курса KRW к KZT в процентном соотношении составило 0.56.

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Популярные валюты

 USDEURCADAUDGBPINRSGDCNY
1 USD10,9331,3911,5190,77484,3891,3257,185
1 EUR1,07211,4911,6280,8390,4571,4217,701
1 CAD0,7190,67111,0920,55660,6680,9535,165
1 AUD0,6580,6140,91610,5155,5580,8724,73

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Как произвести расчет конвертации из южнокорейских вон в казахстанские тенге

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KRW из выпадающего списка для исходной валюты и KZT из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KRW в KZT, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для южнокорейских вон

KRW в USD

KRW в EUR

KRW в CAD

KRW в AUD

KRW в GBP

KRW в INR

KRW в SGD

KRW в CNY

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Южно-Корейский вон / Казахстанский тенге
1 KRW0,35206 KZT
5 KRW1,76029 KZT
10 KRW3,52057 KZT
20 KRW7,04114 KZT
50 KRW17,60285 KZT
100 KRW35,20570 KZT
250 KRW88,01425 KZT
500 KRW176,02850 KZT
1000 KRW352,05700 KZT
2000 KRW704,11400 KZT
5000 KRW1 760,28500 KZT
10000 KRW3 520,57000 KZT
20000 KRW7 041,14000 KZT
30000 KRW10 561,71000 KZT
40000 KRW14 082,28000 KZT
50000 KRW17 602,85000 KZT
Обменные курсы Казахстанский тенге / Южно-Корейский вон
1 KZT2,84045 KRW
5 KZT14,20225 KRW
10 KZT28,40450 KRW
20 KZT56,80900 KRW
50 KZT142,02250 KRW
100 KZT284,04500 KRW
250 KZT710,11250 KRW
500 KZT1 420,22500 KRW
1000 KZT2 840,45000 KRW
2000 KZT5 680,90000 KRW
5000 KZT14 202,25000 KRW
10000 KZT28 404,50000 KRW