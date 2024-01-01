1 тысяча японских иен в монгольские тугрики

Сконвертируйте JPY в MNT по реальному обменному курсу

¥1,000 JPY = ₮22,32 MNT

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса JPY к MNT

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MNT
1 JPY в MNTПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий22,764724,0354
Низкий22,070322,0703
В среднем22,443323,0601
Изменение-1.94%-2.96%
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Соотношение 1 JPY к MNT

За последние 30 дней максимальный курс JPY к MNT составил 22,7647, а минимальный — 22,0703. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 22,4433. Изменение курса JPY к MNT в процентном соотношении составило -1.94.

За последние 90 дней максимальный курс JPY к MNT составил 24,0354, а минимальный — 22,0703. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 23,0601. Изменение курса JPY к MNT в процентном соотношении составило -2.96.

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Популярные валюты

 USDGBPEURAUDCADCHFCNYSGD
1 USD10,7740,9331,5191,3910,8767,1851,325
1 GBP1,29211,2051,9621,7971,1319,2821,712
1 EUR1,0720,8311,6281,4910,9397,7011,421
1 AUD0,6580,510,61410,9160,5774,730,872

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Как произвести расчет конвертации из японских иен в монгольские тугрики

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите JPY из выпадающего списка для исходной валюты и MNT из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из JPY в MNT, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для японских иен

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Японская иена / Монгольский тугрик
100 JPY2 232,20000 MNT
1000 JPY22 322,00000 MNT
1500 JPY33 483,00000 MNT
2000 JPY44 644,00000 MNT
3000 JPY66 966,00000 MNT
5000 JPY111 610,00000 MNT
5400 JPY120 538,80000 MNT
10000 JPY223 220,00000 MNT
15000 JPY334 830,00000 MNT
20000 JPY446 440,00000 MNT
25000 JPY558 050,00000 MNT
30000 JPY669 660,00000 MNT
Обменные курсы Монгольский тугрик / Японская иена
1 MNT0,04480 JPY
5 MNT0,22399 JPY
10 MNT0,44799 JPY
20 MNT0,89598 JPY
50 MNT2,23995 JPY
100 MNT4,47989 JPY
250 MNT11,19973 JPY
500 MNT22,39945 JPY
1000 MNT44,79890 JPY
2000 MNT89,59780 JPY
5000 MNT223,99450 JPY
10000 MNT447,98900 JPY