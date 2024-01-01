500 фунтов Джерси в новые израильские шекели

Сконвертируйте JEP в ILS по реальному обменному курсу

500 jep
2 353,23 ils

£1,000 JEP = ₪4,706 ILS

Среднерыночный курс в 20:58
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 JEP в ILSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий4,78484,7848
Низкий4,67174,6254
В среднем4,72934,7092
Изменить-0.29%0.73%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 JEP к ILS

За последние 30 дней максимальный курс JEP к ILS составил 4,7848, а минимальный — 4,6717. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 4,7293. Изменение курса JEP к ILS в процентном соотношении составило -0.29.

За последние 90 дней максимальный курс JEP к ILS составил 4,7848, а минимальный — 4,6254. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 4,7092. Изменение курса JEP к ILS в процентном соотношении составило 0.73.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из джерсийских фунтов в новые израильские шекели

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите JEP из выпадающего списка для исходной валюты и ILS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из JEP в ILS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для фунтов Джерси

JEP в USD

JEP в EUR

JEP в GBP

JEP в INR

JEP в JPY

JEP в RUB

JEP в AUD

JEP в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Фунт Джерси / Израильский новый шекель
1 JEP4,70645 ILS
5 JEP23,53225 ILS
10 JEP47,06450 ILS
20 JEP94,12900 ILS
50 JEP235,32250 ILS
100 JEP470,64500 ILS
250 JEP1 176,61250 ILS
500 JEP2 353,22500 ILS
1000 JEP4 706,45000 ILS
2000 JEP9 412,90000 ILS
5000 JEP23 532,25000 ILS
10000 JEP47 064,50000 ILS
Обменные курсы Израильский новый шекель / Фунт Джерси
1 ILS0,21247 JEP
5 ILS1,06237 JEP
10 ILS2,12474 JEP
20 ILS4,24948 JEP
50 ILS10,62370 JEP
100 ILS21,24740 JEP
250 ILS53,11850 JEP
500 ILS106,23700 JEP
1000 ILS212,47400 JEP
2000 ILS424,94800 JEP
5000 ILS1 062,37000 JEP
10000 ILS2 124,74000 JEP