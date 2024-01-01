1 тысяча фунтов Джерси в новые израильские шекели
Сконвертируйте JEP в ILS по реальному обменному курсу
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|1 JEP в ILS
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|4,7848
|4,7848
|Низкий
|4,6717
|4,6254
|В среднем
|4,7293
|4,7092
|Изменить
|-0.29%
|0.73%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 JEP к ILS
За последние 30 дней максимальный курс JEP к ILS составил 4,7848, а минимальный — 4,6717. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 4,7293. Изменение курса JEP к ILS в процентном соотношении составило -0.29.
За последние 90 дней максимальный курс JEP к ILS составил 4,7848, а минимальный — 4,6254. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 4,7092. Изменение курса JEP к ILS в процентном соотношении составило 0.73.
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Как произвести расчет конвертации из джерсийских фунтов в новые израильские шекели
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите JEP из выпадающего списка для исходной валюты и ILS из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из JEP в ILS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
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|Обменные курсы Фунт Джерси / Израильский новый шекель
|1 JEP
|4,70645 ILS
|5 JEP
|23,53225 ILS
|10 JEP
|47,06450 ILS
|20 JEP
|94,12900 ILS
|50 JEP
|235,32250 ILS
|100 JEP
|470,64500 ILS
|250 JEP
|1 176,61250 ILS
|500 JEP
|2 353,22500 ILS
|1000 JEP
|4 706,45000 ILS
|2000 JEP
|9 412,90000 ILS
|5000 JEP
|23 532,25000 ILS
|10000 JEP
|47 064,50000 ILS