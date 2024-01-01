10 тысяч израильских новых шекелей в джерсийские фунты

Сконвертируйте ILS в JEP по реальному обменному курсу

10 000 ils
2 123,44 jep

₪1,000 ILS = £0,2123 JEP

Среднерыночный курс в 14:57
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1 ILS в JEPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,21410,2162
Низкий0,20900,2090
В среднем0,21150,2124
Изменить0.41%-1.06%
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Соотношение 1 ILS к JEP

За последние 30 дней максимальный курс ILS к JEP составил 0,2141, а минимальный — 0,2090. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2115. Изменение курса ILS к JEP в процентном соотношении составило 0.41.

За последние 90 дней максимальный курс ILS к JEP составил 0,2162, а минимальный — 0,2090. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2124. Изменение курса ILS к JEP в процентном соотношении составило -1.06.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08991,1731,4951,6270,96819,511
1 GBP1,18611,292108,1431,7731,9291,14823,143
1 USD0,9180,774183,7211,3731,4940,88917,917
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,214

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Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в джерсийские фунты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и JEP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в JEP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для израильских новых шекелей

ILS в USD

ILS в EUR

ILS в GBP

ILS в INR

ILS в JPY

ILS в RUB

ILS в AUD

ILS в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Израильский новый шекель / Фунт Джерси
1 ILS0,21234 JEP
5 ILS1,06172 JEP
10 ILS2,12344 JEP
20 ILS4,24688 JEP
50 ILS10,61720 JEP
100 ILS21,23440 JEP
250 ILS53,08600 JEP
500 ILS106,17200 JEP
1000 ILS212,34400 JEP
2000 ILS424,68800 JEP
5000 ILS1 061,72000 JEP
10000 ILS2 123,44000 JEP
Обменные курсы Фунт Джерси / Израильский новый шекель
1 JEP4,70934 ILS
5 JEP23,54670 ILS
10 JEP47,09340 ILS
20 JEP94,18680 ILS
50 JEP235,46700 ILS
100 JEP470,93400 ILS
250 JEP1 177,33500 ILS
500 JEP2 354,67000 ILS
1000 JEP4 709,34000 ILS
2000 JEP9 418,68000 ILS
5000 JEP23 546,70000 ILS
10000 JEP47 093,40000 ILS