История обменного курса фунт Джерси–новые израильские шекели

Обменный курс фунт Джерси/новые израильские шекели сейчас составляет 4,706, отражая изменение в размере -0.489% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фунт Джерси оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.744% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фунт Джерси/новые израильские шекели колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 4,754, и минимумом, равным 4,658, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой -0.552% уменьшение стоимости.