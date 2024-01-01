10 исландских крон в вьетнамские донги
Сконвертируйте ISK в VND по реальному обменному курсу
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|1 ISK в VND
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|185,6630
|185,6630
|Низкий
|182,5700
|180,0740
|В среднем
|184,0322
|183,2811
|Изменить
|0.66%
|2.28%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 ISK к VND
За последние 30 дней максимальный курс ISK к VND составил 185,6630, а минимальный — 182,5700. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 184,0322. Изменение курса ISK к VND в процентном соотношении составило 0.66.
За последние 90 дней максимальный курс ISK к VND составил 185,6630, а минимальный — 180,0740. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 183,2811. Изменение курса ISK к VND в процентном соотношении составило 2.28.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из исландских крон в вьетнамские донги
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите ISK из выпадающего списка для исходной валюты и VND из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ISK в VND, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Исландская крона / Вьетнамский донг
|1 ISK
|184,17700 VND
|5 ISK
|920,88500 VND
|10 ISK
|1 841,77000 VND
|20 ISK
|3 683,54000 VND
|50 ISK
|9 208,85000 VND
|100 ISK
|18 417,70000 VND
|250 ISK
|46 044,25000 VND
|500 ISK
|92 088,50000 VND
|1000 ISK
|184 177,00000 VND
|2000 ISK
|368 354,00000 VND
|5000 ISK
|920 885,00000 VND
|10000 ISK
|1 841 770,00000 VND
|Обменные курсы Вьетнамский донг / Исландская крона
|1000 VND
|5,42957 ISK
|2000 VND
|10,85914 ISK
|5000 VND
|27,14785 ISK
|10000 VND
|54,29570 ISK
|20000 VND
|108,59140 ISK
|50000 VND
|271,47850 ISK
|100000 VND
|542,95700 ISK
|200000 VND
|1 085,91400 ISK
|500000 VND
|2 714,78500 ISK
|1000000 VND
|5 429,57000 ISK
|2000000 VND
|10 859,14000 ISK
|5000000 VND
|27 147,85000 ISK