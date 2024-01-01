История обменного курса исландская крона–вьетнамские донги

Обменный курс исландская крона/вьетнамские донги сейчас составляет 184,177, отражая изменение в размере -0.068% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость исландская крона оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.800% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс исландская крона/вьетнамские донги колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 185,670, и минимумом, равным 184,046, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -0.290% уменьшение стоимости.