50 исландских крон в вьетнамские донги

Сконвертируйте ISK в VND по реальному обменному курсу

50 isk
9 209 vnd

kr1,000 ISK = ₫184,2 VND

Среднерыночный курс в 20:58
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 ISK в VNDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий185,6630185,6630
Низкий182,5700180,0740
В среднем184,0322183,2811
Изменить0.66%2.28%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 ISK к VND

За последние 30 дней максимальный курс ISK к VND составил 185,6630, а минимальный — 182,5700. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 184,0322. Изменение курса ISK к VND в процентном соотношении составило 0.66.

За последние 90 дней максимальный курс ISK к VND составил 185,6630, а минимальный — 180,0740. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 183,2811. Изменение курса ISK к VND в процентном соотношении составило 2.28.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1 USD10,9191,3451,3731,4960,7741,66418,279
1 EUR1,08811,4641,4941,6280,8431,81119,893
1 SGD0,7430,68311,0211,1120,5761,23713,588
1 CAD0,7280,6690,9811,090,5641,21213,314

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из исландских крон в вьетнамские донги

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ISK из выпадающего списка для исходной валюты и VND из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ISK в VND, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для исландских крон

ISK в USD

ISK в EUR

ISK в SGD

ISK в CAD

ISK в AUD

ISK в GBP

ISK в NZD

ISK в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Исландская крона / Вьетнамский донг
1 ISK184,17700 VND
5 ISK920,88500 VND
10 ISK1 841,77000 VND
20 ISK3 683,54000 VND
50 ISK9 208,85000 VND
100 ISK18 417,70000 VND
250 ISK46 044,25000 VND
500 ISK92 088,50000 VND
1000 ISK184 177,00000 VND
2000 ISK368 354,00000 VND
5000 ISK920 885,00000 VND
10000 ISK1 841 770,00000 VND
Обменные курсы Вьетнамский донг / Исландская крона
1000 VND5,42957 ISK
2000 VND10,85914 ISK
5000 VND27,14785 ISK
10000 VND54,29570 ISK
20000 VND108,59140 ISK
50000 VND271,47850 ISK
100000 VND542,95700 ISK
200000 VND1 085,91400 ISK
500000 VND2 714,78500 ISK
1000000 VND5 429,57000 ISK
2000000 VND10 859,14000 ISK
5000000 VND27 147,85000 ISK