1 тысяча вьетнамких донгов в исландские кроны

Сконвертируйте VND в ISK по реальному обменному курсу

₫1,000 VND = kr0,005500 ISK

Среднерыночный курс в 13:07
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График изменения обменного курса VND к ISK

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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ISK
1 VND в ISKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00550,0056
Низкий0,00540,0054
В среднем0,00550,0055
Изменение-0.14%0.16%
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Соотношение 1 VND к ISK

За последние 30 дней максимальный курс VND к ISK составил 0,0055, а минимальный — 0,0054. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0055. Изменение курса VND к ISK в процентном соотношении составило -0.14.

За последние 90 дней максимальный курс VND к ISK составил 0,0056, а минимальный — 0,0054. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0055. Изменение курса VND к ISK в процентном соотношении составило 0.16.

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Популярные валюты

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,520,9391,3331 398,521,39434,455153,78
1 AUD0,65810,6180,877920,2960,91722,673101,195
1 EUR1,0651,61911,421 489,771,48536,703163,81
1 SGD0,751,140,70411 049,271,04625,851115,377

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Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в исландские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и ISK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в ISK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для вьетнамких донгов

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Вьетнамский донг / Исландская крона
1000 VND5,50022 ISK
2000 VND11,00044 ISK
5000 VND27,50110 ISK
10000 VND55,00220 ISK
20000 VND110,00440 ISK
50000 VND275,01100 ISK
100000 VND550,02200 ISK
200000 VND1 100,04400 ISK
500000 VND2 750,11000 ISK
1000000 VND5 500,22000 ISK
2000000 VND11 000,44000 ISK
5000000 VND27 501,10000 ISK
Обменные курсы Исландская крона / Вьетнамский донг
1 ISK181,81100 VND
5 ISK909,05500 VND
10 ISK1 818,11000 VND
20 ISK3 636,22000 VND
50 ISK9 090,55000 VND
100 ISK18 181,10000 VND
250 ISK45 452,75000 VND
500 ISK90 905,50000 VND
1000 ISK181 811,00000 VND
2000 ISK363 622,00000 VND
5000 ISK909 055,00000 VND
10000 ISK1 818 110,00000 VND