500 000 вьетнамких донгов в исландские кроны
Сконвертируйте VND в ISK по реальному обменному курсу
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График изменения обменного курса VND к ISK
1 VND = 0,00550 ISK
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|1 VND в ISK
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0055
|0,0056
|Низкий
|0,0054
|0,0054
|В среднем
|0,0055
|0,0055
|Изменение
|-0.12%
|0.17%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 VND к ISK
За последние 30 дней максимальный курс VND к ISK составил 0,0055, а минимальный — 0,0054. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0055. Изменение курса VND к ISK в процентном соотношении составило -0.12.
За последние 90 дней максимальный курс VND к ISK составил 0,0056, а минимальный — 0,0054. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0055. Изменение курса VND к ISK в процентном соотношении составило 0.17.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в исландские кроны
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и ISK из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в ISK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Вьетнамский донг / Исландская крона
|1000 VND
|5,50062 ISK
|2000 VND
|11,00124 ISK
|5000 VND
|27,50310 ISK
|10000 VND
|55,00620 ISK
|20000 VND
|110,01240 ISK
|50000 VND
|275,03100 ISK
|100000 VND
|550,06200 ISK
|200000 VND
|1 100,12400 ISK
|500000 VND
|2 750,31000 ISK
|1000000 VND
|5 500,62000 ISK
|2000000 VND
|11 001,24000 ISK
|5000000 VND
|27 503,10000 ISK
|Обменные курсы Исландская крона / Вьетнамский донг
|1 ISK
|181,79800 VND
|5 ISK
|908,99000 VND
|10 ISK
|1 817,98000 VND
|20 ISK
|3 635,96000 VND
|50 ISK
|9 089,90000 VND
|100 ISK
|18 179,80000 VND
|250 ISK
|45 449,50000 VND
|500 ISK
|90 899,00000 VND
|1000 ISK
|181 798,00000 VND
|2000 ISK
|363 596,00000 VND
|5000 ISK
|908 990,00000 VND
|10000 ISK
|1 817 980,00000 VND