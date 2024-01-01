10 индонезийских рупий в шри-ланкийские рупии
Сконвертируйте IDR в LKR по реальному обменному курсу
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|1 IDR в LKR
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0189
|0,0189
|Низкий
|0,0185
|0,0182
|В среднем
|0,0187
|0,0186
|Изменить
|0.62%
|1.08%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 IDR к LKR
За последние 30 дней максимальный курс IDR к LKR составил 0,0189, а минимальный — 0,0185. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0187. Изменение курса IDR к LKR в процентном соотношении составило 0.62.
За последние 90 дней максимальный курс IDR к LKR составил 0,0189, а минимальный — 0,0182. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0186. Изменение курса IDR к LKR в процентном соотношении составило 1.08.
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Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в шри-ланкийские рупии
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и LKR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в LKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Шри-Ланкийская рупия / Индонезийская рупия
|1 LKR
|53,36010 IDR
|5 LKR
|266,80050 IDR
|10 LKR
|533,60100 IDR
|20 LKR
|1 067,20200 IDR
|50 LKR
|2 668,00500 IDR
|100 LKR
|5 336,01000 IDR
|250 LKR
|13 340,02500 IDR
|500 LKR
|26 680,05000 IDR
|1000 LKR
|53 360,10000 IDR
|2000 LKR
|106 720,20000 IDR
|5000 LKR
|266 800,50000 IDR
|10000 LKR
|533 601,00000 IDR