История обменного курса индонезийская рупия–шри-ланкийские рупии

Обменный курс индонезийская рупия/шри-ланкийские рупии сейчас составляет 0,019, отражая изменение в размере -0.355% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость индонезийская рупия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.257% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс индонезийская рупия/шри-ланкийские рупии колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 0,019, и минимумом, равным 0,019, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.318% увеличение стоимости.