250 индонезийских рупий в шри-ланкийские рупии

Сконвертируйте IDR в LKR по реальному обменному курсу

250 idr
4,69 lkr

Rp1,000 IDR = Sr0,01874 LKR

Среднерыночный курс в 11:42
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1 IDR в LKRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,01890,0189
Низкий0,01850,0182
В среднем0,01870,0186
Изменить0.62%1.08%
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Соотношение 1 IDR к LKR

За последние 30 дней максимальный курс IDR к LKR составил 0,0189, а минимальный — 0,0185. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0187. Изменение курса IDR к LKR в процентном соотношении составило 0.62.

За последние 90 дней максимальный курс IDR к LKR составил 0,0189, а минимальный — 0,0182. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0186. Изменение курса IDR к LKR в процентном соотношении составило 1.08.

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Популярные валюты

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183,6680,9181,3441,4941,3710,7747,81
1 INR0,01210,0110,0160,0180,0160,0090,093
1 EUR1,08991,10611,4641,6261,4930,8438,504
1 SGD0,74462,2320,68311,1111,020,5765,809

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Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в шри-ланкийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и LKR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в LKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для индонезийских рупий

IDR в USD

IDR в INR

IDR в EUR

IDR в SGD

IDR в AUD

IDR в CAD

IDR в GBP

IDR в HKD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Индонезийская рупия / Шри-Ланкийская рупия
1 IDR0,01874 LKR
5 IDR0,09370 LKR
10 IDR0,18741 LKR
20 IDR0,37481 LKR
50 IDR0,93703 LKR
100 IDR1,87406 LKR
250 IDR4,68515 LKR
500 IDR9,37030 LKR
1000 IDR18,74060 LKR
2000 IDR37,48120 LKR
5000 IDR93,70300 LKR
10000 IDR187,40600 LKR
Обменные курсы Шри-Ланкийская рупия / Индонезийская рупия
1 LKR53,36010 IDR
5 LKR266,80050 IDR
10 LKR533,60100 IDR
20 LKR1 067,20200 IDR
50 LKR2 668,00500 IDR
100 LKR5 336,01000 IDR
250 LKR13 340,02500 IDR
500 LKR26 680,05000 IDR
1000 LKR53 360,10000 IDR
2000 LKR106 720,20000 IDR
5000 LKR266 800,50000 IDR
10000 LKR533 601,00000 IDR