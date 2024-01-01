Египетские фунты в никарагуанские кордобы

Сконвертируйте EGP в NIO по реальному обменному курсу

E£1,000 EGP = C$0,7466 NIO

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса EGP к NIO

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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NIO
1 EGP в NIOПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,75840,7633
Низкий0,74650,7460
В среднем0,75450,7567
Изменение-1.48%-0.24%
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Соотношение 1 EGP к NIO

За последние 30 дней максимальный курс EGP к NIO составил 0,7584, а минимальный — 0,7465. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,7545. Изменение курса EGP к NIO в процентном соотношении составило -1.48.

За последние 90 дней максимальный курс EGP к NIO составил 0,7633, а минимальный — 0,7460. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,7567. Изменение курса EGP к NIO в процентном соотношении составило -0.24.

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Популярные валюты

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9331,3910,7741,51984,3893,67334,365
1 EUR1,07211,4910,831,62890,4573,93736,836
1 CAD0,7190,67110,5561,09260,6682,64124,705
1 GBP1,2921,2051,79711,962109,0274,74544,398

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Как произвести расчет конвертации из египетских фунтов в никарагуанские кордобы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EGP из выпадающего списка для исходной валюты и NIO из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EGP в NIO, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для египетский фунт

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Египетский фунт / Никарагуанская кордоба
1 EGP0,74663 NIO
5 EGP3,73314 NIO
10 EGP7,46628 NIO
20 EGP14,93256 NIO
50 EGP37,33140 NIO
100 EGP74,66280 NIO
250 EGP186,65700 NIO
500 EGP373,31400 NIO
1000 EGP746,62800 NIO
2000 EGP1 493,25600 NIO
5000 EGP3 733,14000 NIO
10000 EGP7 466,28000 NIO
Обменные курсы Никарагуанская кордоба / Египетский фунт
1 NIO1,33935 EGP
5 NIO6,69675 EGP
10 NIO13,39350 EGP
20 NIO26,78700 EGP
50 NIO66,96750 EGP
100 NIO133,93500 EGP
250 NIO334,83750 EGP
500 NIO669,67500 EGP
1000 NIO1 339,35000 EGP
2000 NIO2 678,70000 EGP
5000 NIO6 696,75000 EGP
10000 NIO13 393,50000 EGP