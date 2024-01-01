20 никарагуанских кордоб в египетские фунты

Сконвертируйте NIO в EGP по реальному обменному курсу

20 nio
26,21 egp

C$1,000 NIO = E£1,310 EGP

Среднерыночный курс в 20:58
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 NIO в EGPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,31431,3143
Низкий1,29541,2675
В среднем1,30421,2947
Изменить1.15%0.05%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 NIO к EGP

За последние 30 дней максимальный курс NIO к EGP составил 1,3143, а минимальный — 1,2954. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,3042. Изменение курса NIO к EGP в процентном соотношении составило 1.15.

За последние 90 дней максимальный курс NIO к EGP составил 1,3143, а минимальный — 1,2675. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,2947. Изменение курса NIO к EGP в процентном соотношении составило 0.05.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из никарагуанских кордоб в египетские фунты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NIO из выпадающего списка для исходной валюты и EGP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NIO в EGP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для никарагуанских кордоб

NIO в USD

NIO в EUR

NIO в GBP

NIO в INR

NIO в JPY

NIO в RUB

NIO в AUD

NIO в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Никарагуанская кордоба / Египетский фунт
1 NIO1,31030 EGP
5 NIO6,55150 EGP
10 NIO13,10300 EGP
20 NIO26,20600 EGP
50 NIO65,51500 EGP
100 NIO131,03000 EGP
250 NIO327,57500 EGP
500 NIO655,15000 EGP
1000 NIO1 310,30000 EGP
2000 NIO2 620,60000 EGP
5000 NIO6 551,50000 EGP
10000 NIO13 103,00000 EGP
Обменные курсы Египетский фунт / Никарагуанская кордоба
1 EGP0,76318 NIO
5 EGP3,81591 NIO
10 EGP7,63183 NIO
20 EGP15,26366 NIO
50 EGP38,15915 NIO
100 EGP76,31830 NIO
250 EGP190,79575 NIO
500 EGP381,59150 NIO
1000 EGP763,18300 NIO
2000 EGP1 526,36600 NIO
5000 EGP3 815,91500 NIO
10000 EGP7 631,83000 NIO