История обменного курса египетский фунт–никарагуанские кордобы

Обменный курс египетских фунта/никарагуанские кордобы сейчас составляет 0,747, отражая изменение в размере 0.027% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость египетских фунтов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.699% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс египетский фунт/никарагуанские кордобы колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,756, и минимумом, равным 0,746, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.814%.