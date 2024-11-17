Mısır lirasından Nikaragua kordobasına Geçmiş Döviz Kurları
Mısır lirasından Nikaragua kordobasına geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Mısır lirasından (EGP) Nikaragua kordobasına (NIO) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 17-11-2019 ile 17-11-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, EGP - NIO için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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EGP → NIO çevrim grafiği
1 EGP = 0.74571 NIO
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Mısır lirası → Nikaragua kordobası döviz kuru geçmişi
Bugünün Mısır lirası Nikaragua kordobasına döviz kuru şu anda 0.746, dünden bu yana %0.000 değerinde değişti. Mısır lirası değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.123 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Mısır lirası Nikaragua kordobasına döviz kuru en yüksek değeri 0.749 (11-11-2024) ile en düşük değeri 0.741 (14-11-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.483 artış ile 14-11-2024 günü gerçekleşti.
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Mısır lirasından Nikaragua kordobasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NIO seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → NIO kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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