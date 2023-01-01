جنيه مصري إلى كوردبا نيكاراغوا

تحويل EGP إلى NIO بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ egp
١٬١٨٣٫١٩ nio

1.00000 EGP = 1.18319 NIO

متوسط سعر صرف السوق عند 10:25 UTC
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EGP إلى NIO مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 NIO
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.065688.49331.439091.663440.964518.2029
1GBP1.1535411.2293102.0881.660171.918981.1125920.9993
1USD0.938450.813471183.04551.35051.561040.9050517.0823
1INR0.01130030.009795490.012041610.01626220.01879740.01089820.205698

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى كوردبا نيكاراغوا

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NIO في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى NIO وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه مصري / نيكاراغوا كوردوبا
1 EGP1.18319 NIO
5 EGP5.91595 NIO
10 EGP11.83190 NIO
20 EGP23.66380 NIO
50 EGP59.15950 NIO
100 EGP118.31900 NIO
250 EGP295.79750 NIO
500 EGP591.59500 NIO
1000 EGP1183.19000 NIO
2000 EGP2366.38000 NIO
5000 EGP5915.95000 NIO
10000 EGP11831.90000 NIO
معدلات التحويل نيكاراغوا كوردوبا / جنيه مصري
1 NIO0.84518 EGP
5 NIO4.22588 EGP
10 NIO8.45176 EGP
20 NIO16.90352 EGP
50 NIO42.25880 EGP
100 NIO84.51760 EGP
250 NIO211.29400 EGP
500 NIO422.58800 EGP
1000 NIO845.17600 EGP
2000 NIO1690.35200 EGP
5000 NIO4225.88000 EGP
10000 NIO8451.76000 EGP