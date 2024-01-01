Египетские фунты в мальдивские руфии

Сконвертируйте EGP в MVR по реальному обменному курсу

E£1,000 EGP = MVR0,3128 MVR

Среднерыночный курс в 21:58
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График изменения обменного курса EGP к MVR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MVR
1 EGP в MVRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,31740,3195
Низкий0,30870,3087
В среднем0,31470,3152
Изменение-1.39%1.24%
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Соотношение 1 EGP к MVR

За последние 30 дней максимальный курс EGP к MVR составил 0,3174, а минимальный — 0,3087. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,3147. Изменение курса EGP к MVR в процентном соотношении составило -1.39.

За последние 90 дней максимальный курс EGP к MVR составил 0,3195, а минимальный — 0,3087. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,3152. Изменение курса EGP к MVR в процентном соотношении составило 1.24.

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Популярные валюты

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9331,3910,7741,51984,3893,67334,365
1 EUR1,07211,4910,831,62890,4573,93736,836
1 CAD0,7190,67110,5561,09260,6682,64124,705
1 GBP1,2921,2051,79711,962109,0274,74544,398

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Как произвести расчет конвертации из египетских фунтов в мальдивские руфии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EGP из выпадающего списка для исходной валюты и MVR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EGP в MVR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для египетский фунт

EGP в USD

EGP в EUR

EGP в CAD

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EGP в AUD

EGP в INR

EGP в AED

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Египетский фунт / Мальдивская руфия
1 EGP0,31278 MVR
5 EGP1,56388 MVR
10 EGP3,12775 MVR
20 EGP6,25550 MVR
50 EGP15,63875 MVR
100 EGP31,27750 MVR
250 EGP78,19375 MVR
500 EGP156,38750 MVR
1000 EGP312,77500 MVR
2000 EGP625,55000 MVR
5000 EGP1 563,87500 MVR
10000 EGP3 127,75000 MVR
Обменные курсы Мальдивская руфия / Египетский фунт
1 MVR3,19719 EGP
5 MVR15,98595 EGP
10 MVR31,97190 EGP
20 MVR63,94380 EGP
50 MVR159,85950 EGP
100 MVR319,71900 EGP
250 MVR799,29750 EGP
500 MVR1 598,59500 EGP
1000 MVR3 197,19000 EGP
2000 MVR6 394,38000 EGP
5000 MVR15 985,95000 EGP
10000 MVR31 971,90000 EGP