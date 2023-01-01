جنيه مصري إلى روفيا مالديفية

تحويل EGP إلى MVR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ egp
٤٩٩٫٩٢ mvr

1.00000 EGP = 0.49992 MVR

متوسط سعر صرف السوق عند 10:22 UTC
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EGP إلى MVR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 MVR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.065588.48391.439061.663280.9645518.2008
1GBP1.1536711.2293102.0871.660291.918981.1127720.9988
1USD0.938550.813471183.04451.35061.561040.9052517.0819
1INR0.01130150.00979560.012041710.01626360.01879760.01090080.205696

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى روفيا مالديفية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MVR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى MVR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه مصري / روفيا جزر المالديف
1 EGP0.49992 MVR
5 EGP2.49960 MVR
10 EGP4.99919 MVR
20 EGP9.99838 MVR
50 EGP24.99595 MVR
100 EGP49.99190 MVR
250 EGP124.97975 MVR
500 EGP249.95950 MVR
1000 EGP499.91900 MVR
2000 EGP999.83800 MVR
5000 EGP2499.59500 MVR
10000 EGP4999.19000 MVR
معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / جنيه مصري
1 MVR2.00032 EGP
5 MVR10.00160 EGP
10 MVR20.00320 EGP
20 MVR40.00640 EGP
50 MVR100.01600 EGP
100 MVR200.03200 EGP
250 MVR500.08000 EGP
500 MVR1000.16000 EGP
1000 MVR2000.32000 EGP
2000 MVR4000.64000 EGP
5000 MVR10001.60000 EGP
10000 MVR20003.20000 EGP