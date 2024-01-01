Кенийский шиллинг (KES)
Название валюты
Кенийский шиллинг
Символ валюты
Ksh
Обменный курс для KES
|USD
|SGD
|NGN
|CAD
|EUR
|GBP
|AUD
|INR
|Из KES
|0.00763
|0.01024
|12.34120
|0.01044
|0.00699
|0.00588
|0.01133
|0.63833
|В KES
|131.01000
|97.65930
|0.08103
|95.75000
|143.08300
|170.00500
|88.22210
|1.56657
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