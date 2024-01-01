Кенийский шиллинг (KES)

Название валюты

Кенийский шиллинг

Ksh

Обменный курс для KES

 USD SGD NGN CAD EUR GBP AUD INR
Из KES0.00763 0.01024 12.34120 0.01044 0.00699 0.00588 0.01133 0.63833
В KES131.01000 97.65930 0.08103 95.75000 143.08300 170.00500 88.22210 1.56657

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Все обменные курсы для переводов из кенийских шиллингов