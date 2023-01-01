Кенийские шиллинги в восточно-карибские доллары

Сконвертируйте KES в XCD по реальному обменному курсу

1 000 kes
18,49 xcd

1.00000 KES = 0.01849 XCD

Среднерыночный курс в 18:59 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса KES к XCD

1 мин. назад 1 KES → 0 XCD
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85961.073288.95751.454941.670740.956518.4896
1GBP1.1633311.2485103.4881.692591.943641.1127321.5098
1USD0.93180.800961182.891.35571.556780.8912517.2285
1INR0.01124130.009662940.012064210.01635540.01878130.01075220.207848

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из кенийских шиллингов в восточно-карибские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KES из выпадающего списка для исходной валюты и XCD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KES в XCD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for кенийский шиллинг

KES в USD

KES в SGD

KES в NGN

KES в CAD

KES в EUR

KES в GBP

KES в AUD

KES в INR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Кенийский шиллинг / Восточнокарибский доллар
1 KES0.01849 XCD
5 KES0.09246 XCD
10 KES0.18492 XCD
20 KES0.36984 XCD
50 KES0.92460 XCD
100 KES1.84920 XCD
250 KES4.62300 XCD
500 KES9.24600 XCD
1000 KES18.49200 XCD
2000 KES36.98400 XCD
5000 KES92.46000 XCD
10000 KES184.92000 XCD
Обменные курсы Восточнокарибский доллар / Кенийский шиллинг
1 XCD54.07750 KES
5 XCD270.38750 KES
10 XCD540.77500 KES
20 XCD1081.55000 KES
50 XCD2703.87500 KES
100 XCD5407.75000 KES
250 XCD13519.37500 KES
500 XCD27038.75000 KES
1000 XCD54077.50000 KES
2000 XCD108155.00000 KES
5000 XCD270387.50000 KES
10000 XCD540775.00000 KES