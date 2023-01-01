Кенийские шиллинги в японская иена

Сконвертируйте KES в JPY по реальному обменному курсу

1 000 kes
1 004 jpy

1.00000 KES = 1.00392 JPY

Среднерыночный курс в 18:52 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса KES к JPY

1 мин. назад 1 KES → 0 JPY
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85951.073188.94931.454641.670840.9565518.4919
1GBP1.1634711.24845103.4841.692341.943871.1129121.5135
1USD0.93190.800993182.891.355551.557030.8914517.2322
1INR0.01124240.009663330.012064210.01635360.01878420.01075460.207892

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из кенийских шиллингов в японская иена

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KES из выпадающего списка для исходной валюты и JPY из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KES в JPY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for кенийский шиллинг

KES в USD

KES в SGD

KES в NGN

KES в CAD

KES в EUR

KES в GBP

KES в AUD

KES в INR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Кенийский шиллинг / Японская иена
1 KES1.00392 JPY
5 KES5.01960 JPY
10 KES10.03920 JPY
20 KES20.07840 JPY
50 KES50.19600 JPY
100 KES100.39200 JPY
250 KES250.98000 JPY
500 KES501.96000 JPY
1000 KES1003.92000 JPY
2000 KES2007.84000 JPY
5000 KES5019.60000 JPY
10000 KES10039.20000 JPY
Обменные курсы Японская иена / Кенийский шиллинг
100 JPY99.60920 KES
1000 JPY996.09200 KES
1500 JPY1494.13800 KES
2000 JPY1992.18400 KES
3000 JPY2988.27600 KES
5000 JPY4980.46000 KES
5400 JPY5378.89680 KES
10000 JPY9960.92000 KES
15000 JPY14941.38000 KES
20000 JPY19921.84000 KES
25000 JPY24902.30000 KES
30000 JPY29882.76000 KES