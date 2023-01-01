شلن كيني إلى ين ياباني

تحويل KES إلى JPY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kes
١٬٠٠١ jpy

1.00000 KES = 1.00098 JPY

متوسط سعر صرف السوق عند 16:46 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

KES إلى JPY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KES → 0 JPY
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.066188.62971.436571.660850.9635518.3172
1GBP1.153811.23102.2551.657431.916191.1117521.1332
1USD0.9380.813008183.13451.34751.557880.903817.1815
1INR0.01128290.009779430.012028710.01620870.01873920.01087150.206671

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى ين ياباني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JPY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى JPY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

KES إلى USD

KES إلى SGD

KES إلى NGN

KES إلى CAD

KES إلى EUR

KES إلى GBP

KES إلى AUD

KES إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل شلن كيني / ين ياباني
1 KES1.00098 JPY
5 KES5.00490 JPY
10 KES10.00980 JPY
20 KES20.01960 JPY
50 KES50.04900 JPY
100 KES100.09800 JPY
250 KES250.24500 JPY
500 KES500.49000 JPY
1000 KES1000.98000 JPY
2000 KES2001.96000 JPY
5000 KES5004.90000 JPY
10000 KES10009.80000 JPY
معدلات التحويل ين ياباني / شلن كيني
100 JPY99.90170 KES
1000 JPY999.01700 KES
1500 JPY1498.52550 KES
2000 JPY1998.03400 KES
3000 JPY2997.05100 KES
5000 JPY4995.08500 KES
5400 JPY5394.69180 KES
10000 JPY9990.17000 KES
15000 JPY14985.25500 KES
20000 JPY19980.34000 KES
25000 JPY24975.42500 KES
30000 JPY29970.51000 KES