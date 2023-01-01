Кенийские шиллинги в брунейские доллары

Сконвертируйте KES в BND по реальному обменному курсу

1 000 kes
9,29 bnd

1.00000 KES = 0.00929 BND

Среднерыночный курс в 18:47 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса KES к BND

1 мин. назад 1 KES → 0 BND
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85941.073488.97411.454621.670660.9564518.4926
1GBP1.163611.249103.531.692581.943971.1129321.5179
1USD0.93160.800641182.891.355151.556420.89117.2281
1INR0.01123920.009659070.012064210.01634880.01877690.01074920.207843

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из кенийских шиллингов в брунейские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KES из выпадающего списка для исходной валюты и BND из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KES в BND, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for кенийский шиллинг

KES в USD

KES в SGD

KES в NGN

KES в CAD

KES в EUR

KES в GBP

KES в AUD

KES в INR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Кенийский шиллинг / Брунейский доллар
1 KES0.00929 BND
5 KES0.04644 BND
10 KES0.09288 BND
20 KES0.18576 BND
50 KES0.46440 BND
100 KES0.92880 BND
250 KES2.32199 BND
500 KES4.64398 BND
1000 KES9.28796 BND
2000 KES18.57592 BND
5000 KES46.43980 BND
10000 KES92.87960 BND
Обменные курсы Брунейский доллар / Кенийский шиллинг
1 BND107.66600 KES
5 BND538.33000 KES
10 BND1076.66000 KES
20 BND2153.32000 KES
50 BND5383.30000 KES
100 BND10766.60000 KES
250 BND26916.50000 KES
500 BND53833.00000 KES
1000 BND107666.00000 KES
2000 BND215332.00000 KES
5000 BND538330.00000 KES
10000 BND1076660.00000 KES