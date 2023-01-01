1 белорусский рубль в швейцарские франки

Сконвертируйте BYN в CHF по реальному обменному курсу

1 byn
0,35 chf

1.00000 BYN = 0.35376 CHF

Среднерыночный курс в 18:22 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более выгодный способ совершать покупки онлайн по всему миру

График изменения обменного курса BYN к CHF

1 мин. назад 1 BYN → 0 CHF
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85951.07489.07881.455861.671860.95918.4113
1GBP1.1634711.24955103.6391.693831.945131.1157621.4207
1USD0.93110.800288182.94121.355551.556660.892917.1427
1INR0.0112260.009648860.012056710.01634350.01876830.01076550.206685

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из белорусских рублей в швейцарские франки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BYN из выпадающего списка для исходной валюты и CHF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BYN в CHF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for белорусский рубль

BYN в USD

BYN в CAD

BYN в SGD

BYN в AUD

BYN в NZD

BYN в EUR

BYN в GBP

BYN в ZAR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Белорусский рубль / Швейцарский франк
1 BYN0.35376 CHF
5 BYN1.76882 CHF
10 BYN3.53764 CHF
20 BYN7.07528 CHF
50 BYN17.68820 CHF
100 BYN35.37640 CHF
250 BYN88.44100 CHF
500 BYN176.88200 CHF
1000 BYN353.76400 CHF
2000 BYN707.52800 CHF
5000 BYN1768.82000 CHF
10000 BYN3537.64000 CHF
Обменные курсы Швейцарский франк / Белорусский рубль
1 CHF2.82675 BYN
5 CHF14.13375 BYN
10 CHF28.26750 BYN
20 CHF56.53500 BYN
50 CHF141.33750 BYN
100 CHF282.67500 BYN
250 CHF706.68750 BYN
500 CHF1413.37500 BYN
1000 CHF2826.75000 BYN
2000 CHF5653.50000 BYN
5000 CHF14133.75000 BYN
10000 CHF28267.50000 BYN