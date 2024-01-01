История обменного курса белорусский рубль–швейцарские франки

Обменный курс белорусский рубль/швейцарские франки сейчас составляет 0,272, отражая изменение в размере 0.488% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белорусский рубль оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.911% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белорусский рубль/швейцарские франки колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 0,274, и минимумом, равным 0,270, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.499% уменьшение стоимости.