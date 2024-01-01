100 бутанских нгултрумов в новые израильские шекели

Сконвертируйте BTN в ILS по реальному обменному курсу

100 btn
4,37 ils

Nu.1,000 BTN = ₪0,04367 ILS

Среднерыночный курс в 23:57
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1 BTN в ILSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,04530,0456
Низкий0,04310,0431
В среднем0,04440,0445
Изменить-2.18%-3.33%
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Соотношение 1 BTN к ILS

За последние 30 дней максимальный курс BTN к ILS составил 0,0453, а минимальный — 0,0431. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0444. Изменение курса BTN к ILS в процентном соотношении составило -2.18.

За последние 90 дней максимальный курс BTN к ILS составил 0,0456, а минимальный — 0,0431. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0445. Изменение курса BTN к ILS в процентном соотношении составило -3.33.

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Популярные валюты

 USDCADZAREURGBPSGDNZDAUD
1 USD11,3718,2510,9170,7721,3441,6551,491
1 CAD0,73113,3190,6690,5640,9811,2071,088
1 ZAR0,0550,07510,050,0420,0740,0910,082
1 EUR1,091,49419,89710,8421,4651,8041,626

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Как произвести расчет конвертации из бутанских нгултрумов в новые израильские шекели

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BTN из выпадающего списка для исходной валюты и ILS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BTN в ILS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для бутанских нгултрумов

BTN в USD

BTN в CAD

BTN в ZAR

BTN в EUR

BTN в GBP

BTN в SGD

BTN в NZD

BTN в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Бутанский нгултрум / Израильский новый шекель
1 BTN0,04367 ILS
5 BTN0,21836 ILS
10 BTN0,43672 ILS
20 BTN0,87345 ILS
50 BTN2,18361 ILS
100 BTN4,36723 ILS
250 BTN10,91808 ILS
500 BTN21,83615 ILS
1000 BTN43,67230 ILS
2000 BTN87,34460 ILS
5000 BTN218,36150 ILS
10000 BTN436,72300 ILS
Обменные курсы Израильский новый шекель / Бутанский нгултрум
1 ILS22,89780 BTN
5 ILS114,48900 BTN
10 ILS228,97800 BTN
20 ILS457,95600 BTN
50 ILS1 144,89000 BTN
100 ILS2 289,78000 BTN
250 ILS5 724,45000 BTN
500 ILS11 448,90000 BTN
1000 ILS22 897,80000 BTN
2000 ILS45 795,60000 BTN
5000 ILS114 489,00000 BTN
10000 ILS228 978,00000 BTN