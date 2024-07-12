История обменного курса бутанский нгултрум–новые израильские шекели

Обменный курс бутанский нгултрум/новые израильские шекели сейчас составляет 0,044, отражая изменение в размере 0.358% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бутанский нгултрум оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.289% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бутанский нгултрум/новые израильские шекели колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 0,044, и минимумом, равным 0,043, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой -0.826% уменьшение стоимости.