История обменного курса израильский новый шекель–бутанские нгултрумы

Обменный курс израильский новый шекель/бутанские нгултрумы сейчас составляет 22,977, отражая изменение в размере 0.013% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость израильский новый шекель оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.136% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс израильский новый шекель/бутанские нгултрумы колебался между максимумом, который 14-07-2024 дошел до 23,256, и минимумом, равным 22,768, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой 0.833% увеличение стоимости.