سجل أسعار الصرف من ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى ngultrums البوتانية

يبلغ سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى ngultrums البوتانية حاليًا 32.1598 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.509% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة ورقة إسرائيلية جديدة مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.567% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى ngultrums البوتانية بين أعلى مستوى 32.4027 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 31.93 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.481%.