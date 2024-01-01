1 бразильский реал в оманские риалы

Сконвертируйте BRL в OMR по реальному обменному курсу

1 brl
0,069 omr

R$1,000 BRL = ر.ع.0,06901 OMR

Среднерыночный курс в 19:19
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 BRL в OMRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,07140,0760
Низкий0,06780,0678
В среднем0,07020,0728
Изменить-2.45%-6.75%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 BRL к OMR

За последние 30 дней максимальный курс BRL к OMR составил 0,0714, а минимальный — 0,0678. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0702. Изменение курса BRL к OMR в процентном соотношении составило -2.45.

За последние 90 дней максимальный курс BRL к OMR составил 0,0760, а минимальный — 0,0678. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0728. Изменение курса BRL к OMR в процентном соотношении составило -6.75.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8421,0991,1581,4941,6260,96719,629
1 GBP1,18811,294108,2841,7751,9321,14923,317
1 USD0,9180,773183,6651,3721,4930,88718,016
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,215

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из бразильских реалов в оманские риалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BRL из выпадающего списка для исходной валюты и OMR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BRL в OMR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для бразильский реал

BRL в USD

BRL в EUR

BRL в GBP

BRL в INR

BRL в JPY

BRL в RUB

BRL в AUD

BRL в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Бразильский реал / Оманский риал
1 BRL0,06901 OMR
5 BRL0,34506 OMR
10 BRL0,69013 OMR
20 BRL1,38025 OMR
50 BRL3,45063 OMR
100 BRL6,90126 OMR
250 BRL17,25315 OMR
500 BRL34,50630 OMR
1000 BRL69,01260 OMR
2000 BRL138,02520 OMR
5000 BRL345,06300 OMR
10000 BRL690,12600 OMR
Обменные курсы Оманский риал / Бразильский реал
1 OMR14,49010 BRL
5 OMR72,45050 BRL
10 OMR144,90100 BRL
20 OMR289,80200 BRL
50 OMR724,50500 BRL
100 OMR1 449,01000 BRL
250 OMR3 622,52500 BRL
500 OMR7 245,05000 BRL
1000 OMR14 490,10000 BRL
2000 OMR28 980,20000 BRL
5000 OMR72 450,50000 BRL
10000 OMR144 901,00000 BRL