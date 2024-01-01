10 тысяч бразильских реалов в оманские риалы
Сконвертируйте BRL в OMR по реальному обменному курсу
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|1 BRL в OMR
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0714
|0,0760
|Низкий
|0,0678
|0,0678
|В среднем
|0,0702
|0,0728
|Изменить
|-2.44%
|-6.74%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 BRL к OMR
За последние 30 дней максимальный курс BRL к OMR составил 0,0714, а минимальный — 0,0678. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0702. Изменение курса BRL к OMR в процентном соотношении составило -2.44.
За последние 90 дней максимальный курс BRL к OMR составил 0,0760, а минимальный — 0,0678. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0728. Изменение курса BRL к OMR в процентном соотношении составило -6.74.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из бразильских реалов в оманские риалы
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите BRL из выпадающего списка для исходной валюты и OMR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BRL в OMR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Оманский риал / Бразильский реал
|1 OMR
|14,49010 BRL
|5 OMR
|72,45050 BRL
|10 OMR
|144,90100 BRL
|20 OMR
|289,80200 BRL
|50 OMR
|724,50500 BRL
|100 OMR
|1 449,01000 BRL
|250 OMR
|3 622,52500 BRL
|500 OMR
|7 245,05000 BRL
|1000 OMR
|14 490,10000 BRL
|2000 OMR
|28 980,20000 BRL
|5000 OMR
|72 450,50000 BRL
|10000 OMR
|144 901,00000 BRL