5 000 оманских риалов в бразильские реалы

Сконвертируйте OMR в BRL по реальному обменному курсу

ر.ع.1,000 OMR = R$14,90 BRL

Среднерыночный курс в 20:58
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График изменения обменного курса OMR к BRL

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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BRL
1 OMR в BRLПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий15,247315,2473
Низкий14,536914,0428
В среднем14,833414,5069
Изменение2.18%4.39%
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Соотношение 1 OMR к BRL

За последние 30 дней максимальный курс OMR к BRL составил 15,2473, а минимальный — 14,5369. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 14,8334. Изменение курса OMR к BRL в процентном соотношении составило 2.18.

За последние 90 дней максимальный курс OMR к BRL составил 15,2473, а минимальный — 14,0428. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 14,5069. Изменение курса OMR к BRL в процентном соотношении составило 4.39.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в бразильские реалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и BRL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в BRL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманских риалов

OMR в USD

OMR в EUR

OMR в GBP

OMR в INR

OMR в JPY

OMR в RUB

OMR в AUD

OMR в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Бразильский реал
1 OMR14,89530 BRL
5 OMR74,47650 BRL
10 OMR148,95300 BRL
20 OMR297,90600 BRL
50 OMR744,76500 BRL
100 OMR1 489,53000 BRL
250 OMR3 723,82500 BRL
500 OMR7 447,65000 BRL
1000 OMR14 895,30000 BRL
2000 OMR29 790,60000 BRL
5000 OMR74 476,50000 BRL
10000 OMR148 953,00000 BRL
Обменные курсы Бразильский реал / Оманский риал
1 BRL0,06714 OMR
5 BRL0,33568 OMR
10 BRL0,67135 OMR
20 BRL1,34271 OMR
50 BRL3,35677 OMR
100 BRL6,71354 OMR
250 BRL16,78385 OMR
500 BRL33,56770 OMR
1000 BRL67,13540 OMR
2000 BRL134,27080 OMR
5000 BRL335,67700 OMR
10000 BRL671,35400 OMR