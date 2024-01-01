هريفنا أوكرانية إلى روبل روسي

تحويل UAH إلى RUB بسعر الصرف الحقيقي

1,000 uah
2,234.92 rub

₴1.000 UAH = руб2.235 RUB

Mid-market exchange rate at 03:51
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UAH إلى RUB مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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RUB

أعلى العملات

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD10.89683.9450.7551.3031.34517.7431.47
1 EUR1.116193.720.8431.4551.50219.8091.642
1 INR0.0120.01110.0090.0160.0160.2110.018
1 GBP1.3251.186111.19711.7261.78223.5031.948

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل هريفنا أوكرانية إلى روبل روسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UAH في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RUB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UAH الحالي إلى RUB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / الروبل الروسي
1 UAH٢٫٢٣٤٩٢ RUB
5 UAH١١٫١٧٤٦٠ RUB
10 UAH٢٢٫٣٤٩٢٠ RUB
20 UAH٤٤٫٦٩٨٤٠ RUB
50 UAH١١١٫٧٤٦٠٠ RUB
100 UAH٢٢٣٫٤٩٢٠٠ RUB
250 UAH٥٥٨٫٧٣٠٠٠ RUB
500 UAH١٬١١٧٫٤٦٠٠٠ RUB
1000 UAH٢٬٢٣٤٫٩٢٠٠٠ RUB
2000 UAH٤٬٤٦٩٫٨٤٠٠٠ RUB
5000 UAH١١٬١٧٤٫٦٠٠٠٠ RUB
10000 UAH٢٢٬٣٤٩٫٢٠٠٠٠ RUB
معدلات التحويل الروبل الروسي / هريفنيا الأوكرانية
1 RUB٠٫٤٤٧٤٤ UAH
5 RUB٢٫٢٣٧٢٢ UAH
10 RUB٤٫٤٧٤٤٣ UAH
20 RUB٨٫٩٤٨٨٦ UAH
50 RUB٢٢٫٣٧٢١٥ UAH
100 RUB٤٤٫٧٤٤٣٠ UAH
250 RUB١١١٫٨٦٠٧٥ UAH
500 RUB٢٢٣٫٧٢١٥٠ UAH
1000 RUB٤٤٧٫٤٤٣٠٠ UAH
2000 RUB٨٩٤٫٨٨٦٠٠ UAH
5000 RUB٢٬٢٣٧٫٢١٥٠٠ UAH
10000 RUB٤٬٤٧٤٫٤٣٠٠٠ UAH